561 مليوناً أرباح «دبي التجاري» النصفية بنمو 68.7%

المصدر: Ⅶدبي - البيان

سجل بنك دبي التجاري 561 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر الستة الأولى بنمو 68.7% بالمقارنة بالفترة نفسها 2017 نتيجة للارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية 1.1% وانخفاض المصاريف التشغيلية 5.6% وتراجع مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة 35.5%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية 1.1% إلى 1.328 مليون درهم وجاء الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد 6% إلى 938 مليون درهم (النصف الأول من 2017: 885 مليون درهم) في حين انخفضت الإيرادات من غير الفوائد 9% إلى 390 مليون درهم (النصف الأول من 2017: 428 مليون درهم).

وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات 2.8% و إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية 27.6% و الإيرادات الأخرى 12.3% مقارنة بالفترة نفسها 2017 في حين انخفضت إيرادات الاستثمارات 82.4% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية بلغت 55.7 مليون درهم تم استلامها في النصف الأول 2017.

وانخفضت المصاريف التشغيلية 5.6% إلى 424 مليون درهم مقارنة بنحو 449 مليوناً للفترة نفسها من 2017 .

وبلغ إجمالي الموجودات 68.9 مليار درهم في 30 يونيو 2018 بارتفاع 1.5% مقارنة بنحو 67.9 ملياراً في 30 يونيو 2017 وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 47.2 مليار درهم 1.9% مقارنة بـ 46.3 ملياراً في 30 يونيو 2017، حيث بلغت قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية وقطاع الأعمال 44.4 مليار درهم مرتفعة 3.6% مقارنة بـنحو 42.2 ملياراً في نهاية الفترة نفسها من العام السابق .

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق البنك أداء جيداً في النصف الأول من العام 2018 من خلال الارتفاع الحاصل في الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح والانخفاض المستمر في المصاريف التشغيلية وارتفاع نسبة التغطية للقروض المصنفة. ويبقى البنك ملتزماً بتطوير خدماته الرقمية من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة من أجل توفير الخدمة الأفضل لعملائنا وتحسين تجربتهم البنكية».