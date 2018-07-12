89 شركة غير منكشفة و35 لم تعلن موقفها من «أبراج»

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح - دبي ـ عمرو عادل

ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، غير المنكشفة على مجموعة «أبراج كابيتال» إلى 89 شركة حتى نهاية جلسة أمس، التزاماً بطلب هيئة الأوراق المالية والسلع الإفصاح عن انكشاف الشركات على المجموعة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

وأظهر رصد أجراه «البيان الاقتصادي»، أن 7 شركات أعلنت وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بإجمالي 1.444 مليار درهم.

وبحسب الرصد، لم تعلن 35 شركة مدرجة عن موقفها حتى الآن من إجمالي الشركات المدرجة بالسوقين، البالغ عددها 131 شركة.

ومن المنتظر أن تنتهي المهلة الممنوحة للشركات من قبل هيئة الأوراق المالية صباح اليوم قبل بدء جلسة التداول، فيما أكدت 26 شركة مدرجة في سوق دبي المالي في بيانات منفصلة، أمس، عدم انكشافها على مجموعة «أبراج» ليرتفع الإجمالي إلى 30 شركة.

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والشركات التي أعلنت أمس هي «إعمار العقارية»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير»، و«داماك العقارية»، و«دي إكس بي إنترتينمنتس»، و«دبي للتأمين»، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، و«تكافل الإمارات»، و«اللاينس للتأمين»، و«دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين»، و«الصقر للتأمين».

كما ضمت تلك القائمة شركات «الاتصالات المتكاملة» (دو)، و«بنك الإمارات للاستثمار» و«الخليج للملاحة القابضة»، و«غلفا للمياه»، و«الرمز كوربوريشن»، و«أملاك للتمويل»، و«الإسلامية العربية للتأمين» (سلامة)، و«الصفوة مباشر»، و«الوطنية للتأمينات العامة»، و«أورينت يو إن بي تكافل»، و«الخليجية للاستثمارات العامة»، و«الأغذية المتحدة»، و«يونيكاي للأغذية»، و«الفردوس القابضة».

وكانت شركات «أرامكس»، و«دريك آند سكل إنترناشونال»، و«الاتحاد العقارية»، و«أمانات» أعلنت في بيانات سابقة عدم ارتباطها بمجموعة «أبراج».

وذكر مصرف عجمان في بيان، أمس، أنه شارك في تمويل شركة «ستانفورد مارين»، التي تملك شركة «أبراج كابيتال» فيها حصة 51%، وذلك بضمان رهن سفن 105 ملايين درهم، فيما تصل المبالغ المستحقة حالياً على «ستانفورد مارين» 105 ملايين درهم.

زيادة القائمة

وفي المقابل، زادت قائمة الشركات المنكشفة على الأزمة إلى شركتين بقيمة إجمالية مليار و265 مليون درهم بعد إعلان «شعاع كابيتال» انكشافها على المجموعة بقيمة 8.83 ملايين دولار (32.4 مليون درهم) منها 4.91 ملايين دولار للشركة، و3.92 ملايين دولار لعملائها.

وكانت «العربية للطيران» أعلنت منذ أسابيع عن انكشافها على أزمة «أبراج» بقيمة 336 مليون دولار (وهو ما يعادل 1.23 مليار درهم)، وبذلك يصل عدد شركات سوق دبي التي أعلنت عن انكشافها عن «أبراج» من عدمه إلى 32 شركة من إجمالي 51 شركة عامة وخاصة محلية مدرجة في السوق، و65 شركة محلية وإدراج مزدوج، ليتبقى بذلك 33 شركة لم تفصح حتى إعداد التقرير.

وارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية غير المنكشفة إلى 59 شركة حتى نهاية جلسة أمس، فيما أعلنت 5 شركات حتى الآن عن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم، وبذلك يصل عدد شركات سوق أبوظبي التي أعلنت عن انكشافها من عدمه إلى 64 شركة من إجمالي 66 شركة مدرجة.

إفصاحات

وأعلنت 4 شركة، في إفصاحات منفصلة أمس على موقع سوق أبوظبي، عن أنها ليس لها أي استثمارات أو علاقات تربطها بمجموعة أبراج أو أي من الصناديق التي تديرها الشركة في ظل الأزمة الراهنة التي تعانيها، إلى جانب 55 شركة كانت قد أعلنت على مدار الأيام الماضية، فيما أعلن كل من «بنك أبوظبي الأول»، و«الإمارات للتأمين»، و«دانة غاز»، و«البحيرة للتأمين»، و«القدرة القابضة» عن وجود انكشافات أو تعرض بنحو 179.6 مليون درهم.

والشركات التي أعلنت أمس هي «أبوظبي الوطنية للفنادق»، و«أسمنت رأس الخيمة»، و«الشارقة للتأمين»، و«رأس الخيمة للدواجن والعلف».

تسهيلات قرض

وكان «بنك أبوظبي الأول» أعلن أن تعرضه لشركة «أبراج» يبلغ 21.4 مليون دولار في شكل تسهيلات قرض مضمون لمدة 3 سنوات تنتهي في أبريل 2019، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات معززة بضمانات من خلال استثمارات للشركة في شركات أخرى عالمياً.

وتقول شركة «الإمارات للتأمين» إن لديها استثمارات بقيمة 2.453 مليون دولار في صندوق تابع لمجموعة «أبراج»، بينما يوضح «البنك العربي المتحد» أنه ليس لديه أي انكشاف مباشر على مجموعة «أبراج»، ولكنْ هناك انكشاف غير مباشر من خلال عملاء يتمثلون بشركتين مملوكتين بشكل جزئي وغير مباشر.

أيضاً أعلنت «دانة غاز» سابقاً أن انكشافها على «أبراج» يقدر بنحو 6 ملايين دولار (22.1 مليون درهم) كاستثمارات في صندوق البنية التحتية العائد لأبراج وتتم إدارته من قبل «أبراج» لإدارة الاستثمارات المحدودة، كذلك تقول شركة «البحيرة للتأمين» إنها استثمرت 8.43 ملايين درهم في «أبراج»، والصناديق التابعة لها، إضافة إلى شركة «القدرة القابضة»، التي استثمرت في صندوقين تابعين لإدارة مستقلة عن «أبراج» بكلفة 61.61 مليون درهم.