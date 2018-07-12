ارتفاع لافت بعدد طلبات المشاركة في «فينتك هايف» 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شهد «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في إطار استعداداته لإقامة برنامجه خلال شهر سبتمبر المقبل بالشراكة مع «أكسنتشر» استجابة كبيرة من أنحاء العالم، حيث بلغ عدد طلبات المشاركة أكثر من 300 طلب بما يمثّل 3 أضعاف عدد المتقدمين خلال الدورة الماضية.

وشملت طلبات المشاركة جملة من القطاعات وجاءت في مقدمتها حلول التكنولوجيا المالية بنسبة 50%. بينما توزّعت الطلبات المتبقية على مجالات تكنولوجيا التأمين بنسبة 20% والتكنولوجيا المالية الإسلامية بنسبة 15% والتكنولوجيا التنظيمية بنسبة 15%.

وشملت طلبات المشاركة مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية والعملية ضمن القطاع المصرفي والتأميني. كما تضمنت الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين والتمويل الجماعي والإقراض وحلول الدفع والتداول والاستثمار إلى جانب الاستشارات المالية.

مشاركات الإمارات

وجاء أكثر من 25% من طلبات المشاركة من دولة الإمارات، كما شهد البرنامج اهتماماً كبيراً من جانب شركات المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة ونيجيريا.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: يُعد مسرّع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» منصّة مثالية للشركات الناشئة الطموحة التي تعمل جاهدة على استكشاف آفاق فرص نمو جديدة. ويؤكد الإقبال الكبير في عدد المتقدمين هذا العام إلى جانب تنوع المناطق الجغرافية نجاح البرنامج كما يسلّط الضوء على الحاجة المتنامية إقليمياً ودولياً إلى تبني حلول تكنولوجية مبتكرة.