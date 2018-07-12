«فتيحي» توقع مذكرة تفاهم مع «إثمار» لتأسيس كيان استثماري

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة فتيحي القابضة السعودية أمس، مذكرة تفاهم مع شركة إثمار كابيتال بارتنرز، لاستكشاف إمكانية تأسيس كيان استثماري مشترك مناصفة بين الشركتين.

وقالت المجموعة في بيان، إنه في حال الاتفاق على هذا التعاون، ستحدد قيمته النهائية بعد استكمال كل دراسات الفحص النافي للجهالة من الناحيتين المالية والقانونية وأية دراسات أخرى ضرورية.

وأشارت إلى أن هذا التعاون مشروط بالحصول على كل موافقات الجهات التنظيمية عليه.

ونوهت إلى أن مدة مذكرة التفاهم 4 شهور تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتنتهي في 10 نوفمبر المقبل، وهي مدة قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

وإثمار كابيتال بارتنرز هي شركة إماراتية مقرها دبي، تقدم خدمات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.