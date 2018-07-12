«جيمس للتعليم» تعلق طرحاً أولياً في بورصة لندن

المصدر: لندن ـ رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه جرى تعليق الطرح العام الأولي لشركة جيمس للتعليم التي تركز على الشرق الأوسط وتدعمها بلاكستون.

كانت مصادر مطلعة على العملية قالت إن الإدراج في لندن تأجل بعد قرار تثبيت الرسوم الدراسية في دبي، مما يعني أن التوقعات المالية للشركة يجب أن تخضع للتعديل.

وقال أحد المصادر إن شركة الاستثمار المباشر سي. في. سي عبرت عن اهتمامها بالاستحواذ على جيمس، لكن لم يتضح ما إذا كان الطرفان مازالا يخوضان محادثات.

وفي وقت سابق من العام، قال مصرفيون إن رأس المال السوقي لجيمس التي تدير أكثر من 250 مدرسة في 14 دولة، قد يتراوح بين 4.5 وخمسة مليارات دولار. وكان ذلك سيجعل الطرح العام الأولي للشركة الأكبر في لندن منذ يوليو 2017 من حيث رأس المال السوقي.

وجيمس مملوكة بحصة أغلبية لمجموعة فاركي التي لها أنشطة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبناء وإدارة المنشآت. وامتنعت متحدثة باسم المجموعة عن التعليق.

كما تحظى جيمس بدعم فجر كابيتال، ومقرها دبي، وصندوق الاستثمار الحكومي البحريني (ممتلكات) وكذلك شركة الاستثمار بلاكستون التي اشترت حصة أقلية كبيرة في 2014.

وفي ستة أشهر حتى 28 فبراير بلغت الأرباح المعدلة لجيمس قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون 206 ملايين دولار ارتفاعاً من 194.3 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام. وزادت الإيرادات في الفترة نفسها إلى 602.6 مليون دولار من 550.4 مليون دولار قبل عام.