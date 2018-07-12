«اقتصادية الشارقة» تطلق شراكة مع «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار الجهود التي تبذلها اقتصادية الشارقة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالإمارة من خلال تقديم خدمات رقمية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإجراءات غير الورقية ومنح المتعاملين خيار الاستعلام الإلكتروني عن رخص المنشآت الاقتصادية من خلال قنوات مصرفية متعددة ومعتمدة.

وبموجب الاتفاقية يعمل الطرفان على تعزيز آفاق التعاون في تسهيل إجراءات الاستعلام عن الرخص للمستثمرين وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتزويد بنك الإمارات دبي الوطني بخدمة الاستعلام الإلكتروني وتهدف الاتفاقية لتقديم خدمات رقمية للمستثمرين للوصول إلى أعلى مستوى لرضا العملاء وبالتالي الرقي بالاقتصاد في إمارة الشارقة وهو ما تسعى إليه الدائرة.

وتأتي الشراكة في إطار جهود الطرفين لتحقيق توجيهات الدولة بالعمل على إسعاد المتعاملين.وقع الاتفاقية سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وعبدالله عبدالرحمن قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك الإمارات دبي الوطني بمقر الدائرة.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي إن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجات قطاع الأعمال وتقديم المزيد من التسهيلات له، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الشارقة على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية.

وقال عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك الإمارات دبي الوطني: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والتي ستوفر خدمات من شأنها أن تتيح لموظفي بنك الإمارات دبي الوطني الحصول على المعلومات اللازمة عن الرخص التجارية للشركات المسجلة لدى الدائرة مباشرة من خلال فروعنا وقنواتنا الإلكترونية، كما أنها ستساعد البنك في الارتقاء وتحسين تجربة العملاء».