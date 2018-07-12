«مالية عجمان» تستعرض دور الرقابة الداخلية في درء الفساد المالي

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت دائرة المالية في عجمان دورة تدريبية حول المخاطر والفساد المالي ودور الرقابة الداخلية في كشف الاختلاسات والاحتيال المالي والتي أقيمت بهدف رفع الكفاءة المهنية لدى عدد من شاغلي وظائف التدقيق الداخلي والوظائف المالية في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة من أجل مواكبة التطورات والمستجدات في الرقابة الداخلية المبنية على المخاطر والفساد المالي من خلال الاطلاع على أحدث المعايير والإرشادات ونظم الرقابة الداخلية.

وأشار عبد الغفار الخاجة مدير إدارة الحسابات الحكومية بالدائرة إلى أن تنظيم الدورة يأتي في إطار الخطة التدريبية السنوية التي تتبنى فيها دائرة المالية أحدث الأساليب والوسائل العلمية والعملية لتمكين وتطوير كفاءة شاغلي الوظائف المالية بالجهات الحكومية بالإمارة عبر تزويدهم بالاستراتيجيات المتقدمة في مجال عملهم.