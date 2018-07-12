«دبي للسلع» يوقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أكبر مؤسسة رسمية لتعزيز التجارة الخارجية في الصين.ويُبرز الاتفاق، الذي أُبرم من أجل تعزيز التعاون التجاري بين مجتمع الأعمال في مقاطعة هوباي ومركز دبي للسلع المتعددة، مكانة دبي كبوابة عالمية والشريك المثالي للشركات الصينية الرائدة للوصول إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً في وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها.

وقد كُشِفَ النقاب عن الاتفاقية خلال حفل أقيم في فندق واندا ريلم ووهان، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة هوباي، كجزء من أحدث حملة ترويجية دولية لمركز دبي للسلع المتعددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تجوب حالياً المدن الصينية في ووهان وبكين وهوانغشي وشانغهاي للاجتماع مع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وتسليط الضوء على الفرص التجارية التي تقدمها دبي من خلال المركز.

خطوة مهمة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل توقيع الاتفاقية خطوة إلى الأمام في علاقة مركز دبي للسلع مع مجتمع الأعمال في ووهان، وسيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين دبي والصين».

وأضاف: «إن الحملة الترويجية «وجد من أجل التجارة» برنامج رائع يستطيع من خلاله مركز دبي للسلع المتعددة أن يجوب العالم لإبراز جاذبية دبي التجارية وسهولة ممارسة الأعمال ضمن مجموعة واسعة من القطاعات».