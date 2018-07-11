1.4 مليار درهم انكشاف الشركات على «أبراج»

المصدر: دبي- رامي سميح وعمرو عادل

ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين غير المنكشفة على مجموعة «أبراج كابيتال» إلى 59 شركة حتى نهاية جلسة أمس، فيما أعلنت 6 شركات حتى الآن عن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 1.4 مليار درهم، التزاماً بطلب هيئة الأوراق المالية والسلع الإفصاح عن انكشاف الشركات على المجموعة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، لم تعلن 66 شركة مدرجة عن موقفها حتى الآن من إجمالي الشركات المدرجة بالسوقين، البالغ عددها 131 شركة.

وارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية غير المنكشفة على «أبراج» إلى 55 شركة، فيما أعلنت 5 شركات حتى الآن عن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.

وزاد عدد الشركات في سوق دبي المالي غير المنكشفة إلى 4 شركات، بعد إعلان «أرامكس» أمس عدم ارتباطها بمجموعة «أبراج»، وليس لديها استثمارات أو أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها، وأنها لن تتعرض بذلك لأي انكشاف نتيجة التطورات والأحداث المتعلقة بالمجموعة التي طلبت التصفية مؤخراً.

قائمة

وتضم قائمة الشركات غير المنكشفة أيضاً «دريك آند سكل إنترناشونال»، و«الاتحاد العقارية»، و«أمانات»، فيما أعلنت «العربية للطيران» عن انكشافها على المجموعة بقيمة 336 مليون دولار (وهو ما يعادل 1.23 مليار درهم).

وبذلك يصل عدد شركات سوق دبي التي أعلنت عن انكشافها عن «أبراج» من عدمه إلى 5 شركات من إجمالي 65 شركة مدرجة فيما يصل عدد شركات سوق أبوظبي إلى 60 شركة من إجمالي 66 شركة مدرجة.

وأعلنت 33 شركة في إفصاحات منفصلة أمس على موقع سوق أبوظبي أنها ليس لها أي استثمارات أو علاقات تربطها بمجموعة أبراج أو أي من الصناديق التي تديرها في ظل الأزمة الراهنة التي تعانيها إلى جانب 22 شركة كانت قد أعلنت، أول من أمس، فيما أعلن «بنك أبوظبي الأول»، و«الإمارات للتأمين»أمس عن وجود تعرض أو انكشاف إلى جانب انكشافات لشركات «دانة غاز» و«البحيرة للتأمين» و«القدرة القابضة» أعلنوا عنها الأيام الماضية.

قائمة

والشركات التي أعلنت، أمس، عدم انكشافها هي: «الجرافات البحرية» و«أغذية» و«رأس الخيمة الوطنية للتأمين» و«أم القيوين للاستثمارات العامة» و«دار التمويل» و«إشراق العقارية» و«الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» و«بنك الشارقة» و«أسمنت الخليج» و«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«العالمية القابضة» و«فودكو القابضة» و«رأس الخيمة العقارية» و«بنك رأس الخيمة الوطني»، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» و«الظفرة للتأمين». كما تضم القائمة شركات «التأمين المتحدة» و«صناعات أسمنت الفجيرة» .

و«العين الأهلية للتأمين» و«الوثبة الوطنية للتأمين» و«أبوظبي لبناء السفن» و«جلفار» و«بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاستثمار» و«الفجيرة لصناعات البناء» و«الاتحاد للتأمين» و«بنك الاتحاد الوطني» و«الخليج للمشاريع الطبية» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» و«بنك الفجيرة الوطني» و«البنك العربي المتحد» و«البنك التجاري الدولي».

أبوظبي الأول

في سياق متصل أعلن «بنك أبوظبي الأول» أن تعرضه لـ «أبراج» يبلغ 21.4 مليون دولار في شكل تسهيلات قرض مضمون لمدة 3 سنوات تنتهي في أبريل 2019. وقالت «الإمارات للتأمين» إن لديها استثمارات بقيمة 2.453 مليون دولار في صندوق تابع لمجموعة «أبراج».

وذكر البنك العربي المتحد أنه ليس لديه أي انكشاف مباشر على مجموعة أبراج، ولكنْ هناك انكشاف غير مباشر من خلال عملاء يتمثلون بشركتين مملوكتين بشكل جزئي وغير مباشر من «أبراج».

وكانت «دانة غاز» أعلنت قبل أيام أن انكشافها على «أبراج» يقدر بنحو 6 ملايين دولار (22.1 مليون درهم) كاستثمارات في صندوق البنية التحتية العائد لأبراج وتتم إدارته من قبل «أبراج»، لإدارة الاستثمارات المحدودة.

كذلك قالت «البحيرة للتأمين» إنها استثمرت 8.43 ملايين درهم في «أبراج» والصناديق التابعة لها إضافة إلى «القدرة القابضة» التي استثمرت في صندوقين تابعين لإدارة مستقلة عن «أبراج» بكلفة 61.61 مليون درهم. تبتُّ محكمة في جزر كايمان اليوم في الموافقة على صفقة كولوني كابيتال للاستحواذ على 4 صناديق مملوكة للمجموعة.

حُكم

من المنتظر اليوم أن تصدر محكمة الشارقة الجزائية الحكم في قضية عارف نفقي، مؤسس «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و«محمد رفيق لاخاني» العضو المنتدب في المجموعة بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، ولم يحضر محامي نقفي الجلسة.