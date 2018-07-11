الشفافية تمنح الأسهم 6.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي –رامي سميح - دبي ـ عمرو عادل

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 6.5 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس مع تفاؤل المستثمرين بشفافية الشركات المدرجة في الإفصاح عن مدى تعرضها لشركة «أبراج كابيتال» من عدمه، حيث أعلنت 55 شركة في سوق أبوظبي عدم انكشافها على الشركة التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

وأعلن بنك أبوظبي الأول وشركات الإمارات للتأمين و«دانة غاز» والبحيرة للتأمين والقدرة القابضة عن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.

ومع إعلانات الأمس ارتفع عدد الشركات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي غير المنكشفة على «أبراج» إلى 59 شركة حتى جلسة أمس، فيما أعلنت 6 شركات حتى الآن عن انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 1.4 مليار درهم.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، لم تعلن 66 شركة مدرجة عن موقفها حتى الآن من إجمالي الشركات المدرجة بالسوقين والبالغ عددهم 131 شركة. وزاد عدد الشركات التي أعلنت عدم انكشافها في سوق دبي إلى 4، بعد إعلان «أرامكس» أمس عدم ارتباطها بمجموعة «أبراج».

وارتفع سوق دبي 0.71% مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.12%، وهي أكبر مكاسب يومية الشهر الجاري، مدعوماً بالصعود الجماعي للمؤشرات القطاعية وفي مقدمتها البنوك والعقار والاتصالات.

وقال وسطاء بالسوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن إعلان غالبية الشركات المدرجة في سوق أبوظبي عن عدم انكشافها على «أبراج» كان أمراً إيجابياً عزز معنويات وثقة المستثمرين في الأسواق ودفعهم نحو الشراء في ظل التزام الشركات بمعايير الحوكمة والشفافية ووضوح التعامل مع حملة الأسهم.

وطالب الوسطاء باقي الشركات المدرجة خصوصا في سوق دبي المالي بضرورة الإفصاح عن انكشافها من عدمه على «أبراج».

كما تحسنت سيولة الأسواق نسبيا بعد تجاوزها 400 مليون درهم بعد أن ظلت تراوح بين 250 إلى 350 مليوناً في الجلسات الماضية، ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين أمس إلى 439 مليون درهم.