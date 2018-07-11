الأسهم تربح 6.5 مليارات بدعم عدم التعرض لـ «أبراج»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 6.5 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس وسط حالة من النشاط والتفاؤل مع توالي إعلانات الشركات المُدرجة خصوصاً في سوق أبوظبي عدم انكشافها على شركة «أبراج كابيتال» التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة الشهر الماضي.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.71% أو ما يعادل 20.32 نقطة ليغلق عند 2895.64 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والاتصالات والخدمات.

فيما ربح سوق أبوظبي نحو 51.59 نقطة أو ما نسبته 1.12%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية خلال الشهر الجاري، ليستقر عند 4668.55 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف الشهر الماضي، مدعوماً بالصعود الجماعي للمؤشرات القطاعية وفي مقدمتها البنوك والعقار والاتصالات.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 6.505 مليارات درهم موزعة بواقع 4.52 مليارات لأسهم أبوظبي و1.98 مليار لأسهم دبي، ليصل إلى 850.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 439 مليون درهم، منها 308 ملايين في دبي، و131 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 354.7 مليون سهم، موزعة بواقع 316.17 مليوناً في دبي، و38.6 مليوناً في أبوظبي.

تحسن المعنويات

وقال وسطاء بالسوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن إعلان نحو 55 شركة مدرجة في سوق أبوظبي عن عدم انكشافها على «أبراج» كان بمثابة أمر إيجابي عزز من معنويات وثقة المستثمرين في الأسواق ودفعهم نحو الشراء في ظل التزام الشركات بمعايير الحوكمة ووضوح التعامل مع حملة الأسهم.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1% مع صعود «إعمار العقارية» 1.19% و«إعمار مولز» 0.48% و«الاتحاد العقارية» 0.7% و«داماك» 2.82%، إلى جانب ارتفاع قطاع الاستثمار 1.43% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.5% و«سوق دبي المالي» 1.32%.

في المقابل، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.1% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.8%، بينما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.5% ليحد من وتيرة الهبوط.

وتصدر سهم «مصرف عجمان» النشاط بالقيم بنحو 64.23 مليون درهم، ثم «دريك آند سكل» بسيولة 50 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» مستقطباً نحو 28 مليون درهم، وجاء سهم «تكافل الإمارات» في صدارة الرابحين بنسبة 7.54%، فيما تصدر «المدينة للتمويل» المنخفضين بنحو 4.52%.

صحوة البنوك

وفي سوق أبوظبي عزز قطاع البنوك 1.2% صعود سوق العاصمة مع صعود سهمي «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.64% و1.85% على التوالي، إلى جانب ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.8% بعد ارتفاع «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 2.12% متأثراً بصعود سهم «الدار» 2.4% و«رأس الخيمة العقارية» 1.54%، فيما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.15% بعد ارتفاع سهم «طاقة» 0.83%، بينما استقر سهمي «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» دون تغيير.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بالقيم في أبوظبي بقيمة 55 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 29.2 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 11.25 مليون درهم، وجاء سهم «جلفار» في صدارة الرابحين بنسبة 6.98% فيما سجل سهم «بنك الاستثمار» التراجع الأكثر بنسبة 2.4%.

اتجاه للشراء

مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 45.3 مليون درهم، منها 4.94 ملايين للخليجيين، و40.3 مليوناً للمواطنين، في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 45.3 مليون درهم، منها 8.78 ملايين للعرب، و36.4 مليوناً للأجانب.

وتباين أداء المحافظ والمؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 20 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 20 مليون درهم، ومالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 5 ملايين درهم.

توعية

المبادرة بتسجيل رقم حساب المستثمر المصرفي لدى شركة الوساطة يمكًّنه من استلام كل توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

*إفصاحات

قرر بنك المشرق عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء المقبل لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من السنة المالية 2018.

أعلنت «الصفوة مباشر» عن إضافة إمكانية التداول في سوق مسقط للأوراق المالية ليدخل ضمن قائمة الأسواق المتعددة التي يمكن لعملائها التداول بها بنفس الحساب، والتي تشمل حالياً أسواق مصر والسعودية وأميركا وباقي دول الخليج.

يعقد مصرف أبوظبي الإسلامي اجتماع مجلس إدارة يوم 15 الجاري للمصادقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة «الوطنية للاستثمار» (شركة مساهمة خاصة) للعمل بمجال الاستثمار العقاري والسياحي، وذلك تمهيداً لإدراجها في السوق الثانية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يرفع قيد «الوطنية للاستثمار» في السوق الثانية لدى سوق دبي للأوراق المالية عدد شركات المساهمة الخاصة المقيدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع إلى 6 شركات.

وكانت الهيئة قد أطلقت 2014 السوق الثانية المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في إطار خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية تماشياً مع الأهداف التي تضمنتها «رؤية الإمارات 2020»