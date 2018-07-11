أول منصة عقود ذكية لأسواق رأس المال الإسلامية تنطلق من دبي

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «أرابيان تشين تكنولوجي» - أحد الرواد المبتكرين في قطاع البلوكتشين في الشرق الأوسط - اتفاقية شراكة مع المؤسسة الإبتكارية «كريوسيتاس» التي تعمل من دبي ولندن بهدف إنشاء منصة «وثاق» لتكون أول منصة في العالم لأسواق رأس المال الإسلامية تستخدم العقود الذكية والتشغيل الآلي القانوني.

وستكون «وثاق» بمثابة منصة خدمات للمؤسسات المالية وجامعي التبرعات والشركات الإبتكارية لاستخدامها في خدمات ما قبل البيع للصكوك وإصدارها وإدارتها والتداول الثانوي فيها.

وقال ديمتريوس فوراكيس، المدير العام لشركة «كريوسيتاس» قائلاً: «لمنصتنا أهمية بارزة بسبب الحاجة الملحة للتشغيل الآلي والتوحيد القياسي في أسواق رأس المال الإسلامية، فالمؤسسات المالية وجامعو التبرعات والمستثمرون جميعهم يتكبدون تكاليف تشغيلية كبيرة ويدفعون مصاريف لأطراف خارجية في أسواق رأس المال الإسلامية.

كما يواجهون تعقيدات ووسطاء أكثر من تلك التي تواجه من يتعاملون في الأسواق العادية الأخرى. تكمن أهمية»وثاق«في فصلها خدمات الهيكلة الجوهرية التي تقدمها المؤسسات المالية عن الخدمات الإضافية مثل حراسة الأموال والأصول وخدمات السداد، كما تقدم»وثاق«خدمات السداد على منصتها الآلية».

أسعار تنافسية

ولتقديم خطة أسعار تنافسية ناجحة فإن عملاء «وثاق» سيتمكنون من استخدام كامل منصة «وثاق» ذات المقاييس الموحدة طوال فترة سريان الصكوك التي يقدمها العميل؛ وتستهدف المنصة عملاءً مثل المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والمحامين ومدققي الحسابات ووكالات التثمين والمستثمرين المعتمدين وجامعي التبرعات. من المتوقع أن تصدر «وثاق» أول إجارة ذكية خاصة بها في النصف الأول من عام 2019.

وقال محمد السهلي، مؤسس «أرابيان تشين» ورئيسها التنفيذي: «هذه أول شراكة على مستوى العالم تعتمد على تقنية متقدمة في أسواق رأس المال الإسلامية، وكلنا يقين أن النظام الاقتصادي المالي للعالم الإسلامي سوف يستفيد من هذه المنصة النزيهة والفعّالة ذات الأسعار التنافسية.

نتوقع أن يقوم كلٌ من المستثمرين الدوليين والمستثمرين الإسلاميين الأكثر تحفظاً في استثمار صكوكهم عبر منصة»وثاق«بفضل التزامها الشديد وشفافيتها الكبيرة، كما نتوقع أن تحتضن أسواق رأس المال الإسلامية»وثاق«في جميع أنحاء العالم، وقد حظينا بالفعل باهتمام كبير من المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة المتحمسين للغاية للمنصة والحريصين على استخدامها بمجرد إطلاقها».