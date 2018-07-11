«تشاينا ديلي»: حضور صيني قوي في مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» اليومية الصينية أن مركز دبي للسلع المتعددة يتوقع تواجداً صينياً أقوى خلال الفترة المقبلة عبر افتتاح المزيد من الشركات الصينية داخل المركز.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبرم المركز مذكرة تفاهم مع فرع المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية في مقاطعة «خوبي» الصينية بُغية المزيد من التعاون بين الجانبين.

ونقلت عن أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، تأكيده خلال مؤتمر صحفي أول من أمس بالعاصمة الصينية بكين على الدور الكبير للصين ومساهمتها في الاقتصاد العالمي خاصة في تجارة السلع كما نقلت عنه قوله إن المركز حريص على أن يوفر مزيداً من الفرص لاستقطاب الشركات الصينية.

وذكرت «تشاينا ديلي» أن العديد من الشركات الصينية الكبرى مثل «تشاينا بتروليم إنجينيرنغ آند كونستراكشن كوربوريشن»، و«هايسنس»، و«تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن»، مسجلة بالفعل لدى المركز، ولها مكاتب به. وأضافت أن عدد الشركات الصينية يبلغ حالياً 340 شركة من إجمالي 15 ألف شركة مسجلة بالمركز.