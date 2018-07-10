أربعة مشاريع كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة في مصر

المصدر: وام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن قطاع البترول في بلاده حقق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2017.

وقال إن أبرز وأهم تلك النتائج هي نجاح قطاع البترول المصري في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج والتي تشمل كلا من حقول " ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول" مؤكدا الاستمرار في تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تباعا الى انتاج مصر تدريجيا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح أن ما حققته وزارة البترول من خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب الى أقل مستوى لها منذ عام 2010 يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين .. مشيرا الى إطلاق مشروعات المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية الى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.

وأضاف أنه تم انجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة .. كما تم اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيا.