مصرف الهلال يحصل على جائزة الابتكار في المسؤولية المجتمعية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

حصل مصرف الهلال على جائزة أكثر الحملات ابتكاراً في مجال المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، والتي قدمتها Global Banking and Finance Review - جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، عن حملته الخاصة بسلامة الأطفال على الطرق، والتي تم تطويرها تماشياً مع خطة المسؤولية المجتمعية طويلة الأجل للمصرف.

وأطلق المصرف حملة سلامة الأطفال على الطرق منذ عام، انطلاقاً من اهتمامه ومسؤوليته تجاه المجتمع، وتعزيزاً للوعي بسلامة الأطفال على الطرق في الإمارات.

وتعاون المصرف مع ثلاث مستشفيات هي دانة الإمارات، الكورنيش، إن إم سي رويال، في توزيع أكثر من 150 مقعد أمان للأطفال في السيارة، إضافة إلى إطلاق حملة عن أهمية مقاعد الأمان في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي جميع فروع المصرف.