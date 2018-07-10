أسواق المال الإماراتية الأكثر جاذبية خليجياً

المصدر: أبوظبي - وام

تصدرت أسواق المال الإماراتية قائمة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج وذلك عقب بلوغ الأسعار مستويات سعرية مغرية لجميع فئات المستثمرين.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فقد وصل متوسط مكرر ربحية الشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية 12.97 مرة مع بداية شهر يوليو 2018 مقارنة بـ 14 مرة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017.

وكانت أسعار غالبية الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين انخفضت خلال الشهور الأخيرة بنسب كبيرة وذلك إثر عمليات جني أرباح التي تعرضت لها أو تداول شريحة منها بعد خصم الأرباح التي جرى توزيعها على المساهمين فيها عن العام 2017.

وبحسب خبراء في قطاع الاستثمار فإن مؤشر مكرر الربحية للأسهم يعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار وكبار المستثمرين إلى جانب مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الأسواق المالية.

وعادة ما يقاس مكرر الربحية للأسهم من خلال قسمة سعر السهم السوقي على قيمة الربحية التي حققتها لشركة.

أرباح

ووفقاً للإحصاءات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تجاوز إجمالي قيمة الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في الأسواق المالية على مساهميها خلال العام الماضي 33 مليار درهم منها نحو 32 ملياراً توزيعات نقدية والبقية عبارة عن أسهم منحة.

وجاءت هذه التوزيعات السخية للشركات بعدما حققت أرباحاً كبيرة عن العام 2017، حيث بلغت قيمتها نحو 70 مليار درهم.

جاذبية

ويتضح من خلال الإحصائيات الرسمية أن مكرر ربحية قطاع العقار كان الأكثر جاذبية، حيث وصل إلى 9.94 مرات تلاه قطاع البنوك الذي وصل فيه متوسط مكرر الربحية 10.02 مرات فيما بلغ بالنسبة لقطاع الخدمات 10.07 مرات و11.74 مرة لقطاع العقود.

وعلى صعيد قطاع التأمين فقد وصل مكرر الربحية 12.73 مرة وفي قطاع الضيافة 12.93 مرة. وكان مكرر الربحية في قطاع الطاقة الأعلى من حيث مكرر الربحية بعدما وصل إلى 16.24 مرة.