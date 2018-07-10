جني أرباح محدود على الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية مع تباين الإغلاقات في ختام تعاملات أمس وسط عمليات جني أرباح محدودة استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، فيما بقيت السيولة عند مستويات متواضعة مع استمرار ترقب المستثمرين لنتائج الشركات النصفية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.35% أو ما يعادل 10.03 نقاط ليصل إلى 2875.32 نقطة بضغط هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار»، فيما صعد سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.03% أو ما يعادل 1.5 نقطة ليستقر عند 4616.96 نقطة مستمراً في مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم رئيسي من صعود سهمي «اتصالات» و«الدار العقارية».

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 336.2 مليون درهم موزعة بواقع 264.16 مليوناً في دبي و72.08 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 272.9 مليون سهم منها 236.9 مليوناً في دبي و35.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4030 صفقة.

عقار

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.9% من هبوط سهم «إعمار العقارية» 1.37% و«الاتحاد العقارية» 0.56% و«داماك» 1.39% و«إعمار مولز» 0.94%، إلى جانب هبوط قطاع البنوك 0.24% مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.6% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.43% مع انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 0.52% و«سوق دبي المالي» 0.4%، فيما ارتفع قطاع النقل 1.69% بعد صعود «العربية للطيران» 1% و«أرامكس» 1.2% و«الخليج للملاحة» 7.97%.

وتصدر سهم «دريك آند سكل» النشاط بالقيم في سوق دبي بنحو 60.84 مليون درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بقيمة 55.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 34.6 مليون درهم، وتصدر «دريك آند سكل» أيضاً الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.5% فيما جاء سهم «الاستشارات المالية الدولية» في صدارة المتراجعين بنسبة 10%.

اتصالات

وجاء صعود سوق أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.3% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، إلى جانب ارتفاع قطاع العقار بنحو 0.7% متأثراً بارتفاع «الدار العقارية» 0.49% و«إشراق العقارية» 3.17%. كما ارتفاع قطاع الطاقة 1.32% مع نمو سهم «دانة غاز» 0.98% وطاقة 4.35%.

بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.25%، مع تراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.41% و«بنك الاستثمار» 0.81%، بينما استقر «الاتحاد الوطني» و«أبوظبي التجاري» دون تغيير يذكر.

وتصدر «دانة غاز» النشاط بالقيم في سوق أبوظبي بنحو 16.4 مليون درهم، ثم «اتصالات» بقيمة 12.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 11.8 مليون درهم، وجاء سهم «دار التمويل» في صدارة الرابحين بنسبة 5.8%، فيما كان سهم «أركان» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.3%.

أجانب

ومالت تعاملات المستثمرين العرب والخليجيين نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 34 مليون درهم، منها 32 مليوناً للخليجيين، و2.2 مليون للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 34 مليون درهم، منها 23.54 مليوناً للأجانب، و10.4 ملايين للمواطنين.

واتجهت المحافظ والمؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 6 ملايين درهم، منها 1.4 مليون في أبوظبي، و4.34 ملايين في دبي.

عقود

وتباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 61 ألف عقد بقيمة 3.32 ملايين درهم من خلال 7 عمليات نفذت أغلقها على عقود «جي أف اتش» لتغلق مرتفعة بنسبة 0.64% إلى 1.49 درهم، فيما انخفضت عقود «دي إكس بي» بنحو 0.58% إلى 0.34 درهم.

أوامر

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين أن يتولوا بأنفسهم أو من خلال الوكيل القانوني إصدار أوامر الشراء والبيع عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات دون الحصول على موافقتهم.

إفصاحات

* تعقد شركة إشراق العقارية اجتماع الجمعية العمومية في 25 يوليو القادم للنظر في الموافقة على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

* يجتمع مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني في 15 يوليو الجاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن الربع الثاني من العام الجاري.

* عينت شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض أحمد زايد الحوتي مديراً عاماً بالوكالة للشركة بعد استقالة حسن جكة المنصوري منمنصبه بناء على رغبته.