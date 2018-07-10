عيسى كاظم: الحوكمة تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أكد عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن «التطبيق الصحيح لحوكمة الشركات يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق كما يساعد على اجتذاب رأس المال على المدى البعيد وتطبيق الانضباط في السوق من خلال أنظمة الإفصاح والشفافية المتبعة».

وقال في تصريح بمناسبة احتفال سوق دبي المالي ومعهد حوكمة بتخريج دفعة جديدة من أمناء سر مجالس إدارة الشركات المدرجة: «إننا نؤمن بحيوية الدور الذي يضطلع به أمناء مجالس الإدارة في دعم ممارسات الحوكمة في الشركة، ومن ثم فإننا نسعى من خلال تلك الدورات التدريبية إلى دعمهم وتمكينهم من القيام بهذا الدور على النحو الأمثل».

ويلعب أمناء سر مجالس الإدارات دوراً مهماً في منظومة حوكمة الشركات من خلال المتابعة الحثيثة لالتزام مجلس الإدارة بممارسات حوكمة جيدة وإدارة علاقة سليمة بين المجلس والإدارة التنفيذية.

برنامج

وفي هذا السياق يتعاون سوق دبي المالي مع معهد حوكمة لتصميم وتقديم برنامج لاعتماد أمناء سر مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين أمناء السر من القيام بأعمالهم بأفضل طريقة ممكنة. ويعد هذا البرنامج إلزامياً لجميع الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، كما أنه ينطوي على فوائد جمة للشركات غير المدرجة أيضاً وكافة المؤسسات التي لديها مجالس إدارة.

واختُتِمت ورشة العمل الثالثة لهذا البرنامج ليصل إجمالي عدد المشاركين في الورش الثلاث إلى 76، كما بلغ عدد من اجتاز امتحانات الاعتماد وحصلوا على الشهادة 49 أمين سر معتمد من معهد حوكمة.

مهارات

وقال حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة: «أمناء سر مجالس الإدارة هم محركات مهمة لخلق وتحفيز ثقافة الحوكمة داخل مؤسساتهم. ولذلك يتطلب هذا الدور أكثر من مجرد كفاءات تقنية، حيث يحتاجون إلى الذكاء والمهارات والخبرة لضمان معرفتهم بكيفية تطبيق حوكمة الشركات بفاعلية في مؤسساتهم.

ونأمل أن تكون ورش العمل التي نظمناها قد حققت أهدافها في تزويد المشاركين برؤى عملية بشأن كيفية التغلب على التحديات التي يواجهونها».

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي ومعهد حوكمة يتعاونان أيضاً في تنفيذ مبادرة «موجز مجلس الإدارة» التي تسير كما هو مخطط لها مع قيام المزيد من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بطلب عقد ورش عمل تعريفية لإطلاع مجالس إدارتها على أحدث التوجهات العالمية ونُظُم الحوكمة المعتمدة في الدولة التي تهدف إلى تعزيز فعالية مجالس الإدارة.

مبادرات

ويدرس سوق دبي المالي ومعهد حوكمة حالياً المزيد من المبادرات المتعلقة بجلب القيمة المضافة للشركات ومجالسها والتي من شأنها التأكد من أن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي لديها أعلى معايير حوكمة الشركات تضاهي تلك المُطَبَقَّة في الدول المتقدمة.