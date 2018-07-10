تنظيم تعاملات المطلعين في أسواق المال الكويتية

المصدر: الكويت - البيان

بدأت بعض المؤسسات الرقابية الكويتية رسمياً إرسال قوائم تتضمن أسماء الموظفين المختصين بالاطلاع على البيانات والأوضاع المالية إلى هيئة أسواق المال لتنظيم تعاملات المطلعين في سوق الأوراق المالية.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر مطلعة قولها: إنه تم الاتفاق بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على أن يقوم البنك بإعداد قائمة تتضمن الوحدات الخاضعة لرقابته وأسماء الموظفين لديه، الذين يمتلكون حق الاطلاع مباشرة على البيانات والأوضاع المالية لكل وحدة على حدة، وإرسالها إلى هيئة أسواق المال.

وذكرت أن المعلومات التي طلبت من الجهات الرقابية التي لها حق الاطلاع على المعلومات والبيانات في الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال تتضمن اسم الموظف المطلع والإدارة التي يعمل بها، وأسماء أبنائه القصر، إضافة إلى اسم الوحدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المطلع عليها، وأرقام التداول، إن وجدت.

وأوضحت أن هيئة أسواق المال أحالت خلال الفترة الماضية مخالفات تتعلق بتنظيم التعامل على الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، خاصة بالشركات المدرجة، من خلال التدقيق والرقابة على التعاملات والإفصاحات المتعلقة بالمطلعين على المعلومات.