المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.» (الحكمة)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات والمدرجة في بورصة ناسداك دبي وسوق لندن المالي عن توقيعها اتفاقية ترخيص وتوزيع مع «أوميغا فارما تريدينج إن في»، إحدى الشركات التابعة لشركة «بيريجو بي. إل سي.»، وهي من أكبر مقدمي حلول الرعاية الصحية المتاحة من دون وصفة في أوروبا.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك «الحكمة» الحق الحصري لترخيص وتوزيع أكثر من 30 منتجاً من منتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية، في جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء الاتفاقيات المعمول بها حالياً.

وتسعى «الحكمة» إلى العمل مع شركاء «بيريجو» الحاليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسيع نطاق تغطية المبيعات والتسويق.