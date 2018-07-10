تحقيق «دريك آند سكل»: مطالب بمليار درهم من مسؤولَين سابقَين

المصدر: دبي - عمرو عادل، وكالات

ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن تحقيقاً داخلياً أجرته «دريك آند سكل» المدرجة في سوق دبي المالي، حول مخالفات إدارة الشركة السابقة، كشفت عن أن مسؤولين سابقين يدينان معاً للشركة بنحو مليار درهم. وأوضحت الوكالة أمس أنه لم تتضح طبيعة سحب تلك المبالغ، فيما أقر المسؤول السابق بذلك ولم يعلق عليها. ورفض مصدر مطلع بالشركة التعليق على تلك الأنباء مؤكداً أن المخالفات قيد التحقيق من الجهات المختصة. وقال لـ «البيان الاقتصادي» إن الإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة بشكل نهائي أصبح شأن النيابة العامة.

وأكدت «دريك آند سكل» في بيان سابق على إجراءات التحقيق في ممارسات الإدارة السابقة وتم تحويل جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى الجهات المختصة. وارتفع سهم «دريك آند سكل» خلال تعاملات أمس بنسبة 10.5% ليغلق عند مستوى 0.70 درهم، متصدراً قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول والحجم في السوق.