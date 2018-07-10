«الامتيازات القابضة» تركز على الاستثمار في الأغذية

المصدر: الكويت ـ البيان

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الامتيازات الخليجية القابضة إن الشركة وضعت خطة مستقبلية تمثلت بالتركيز على الاستثمار بقطاع الأغذية بشكل كامل. وقال بدر الرفاعي خلال اجتماع العمومية التي انعقدت أول من أمس، إن زيادة رأس المال ستستغل في تلك المشاريع الغذائية المدرة للدخل.

موضحاً أن الشركة ستتجه نحو القطاع لتحقيق عوائد سنوية بنسبة تتراوح بين 15 و25%. ووافقت العمومية على تخفيض رأسمال الشركة من 3.25 ملايين دينار إلى 949.88 ألف دينار، وذلك لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2017. كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 949.88 ألف دينار إلى 4 ملايين دينار، بزيادة قدرها 3.05 ملايين دينار، وذلك عن طريق إصدار عدد 30.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.