115.3 ملياراً أرصدة حسابات التوفير

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

ارتفعت قيمة أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية إلى 115.3 مليار درهم تقريباً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 4.3% وقدرها 4.8 مليارات درهم مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017.

ويعكس النمو المطرد في رصيد حسابات التوفير لدى البنوك الإماراتية مؤشرا واضحا على زيادة وتيرة السلوك الادخاري لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك مقابل تراجع في السلوك الاستهلاكي الأمر الذي يعد إيجابيا وفقا لمعطيات التحليل الاقتصادي.

الربع الأول

ويظهر من خلال الرصد الخاص بحركة مؤشر السلوك الادخاري للأفراد خلال الشهور الماضية تواصل صعود حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية، حيث بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.4 مليارات درهم بعدما ارتفع إجمالي الرصيد إلى 113.9 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2018.

وتشكل هذه الزيادة نحو 71% من إجمالي قيمة النمو المسجل في رصيد حسابات التوفير خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

أبريل ومايو

وارتفع رصيد حسابات التوفير خلال شهر أبريل بمقدار 1.84 مليار درهم طبقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي مغلقا عند مستوى 115.74 مليار درهم. في حين استقر الرصيد مع نهاية مايو عند 115.3 مليار درهم في خطوة تعكس لجوء بعض العملاء لتسييل حساباتهم من أجل الحصول على العائد المقرر عليها.

يشار إلى أن كافة البنوك العاملة في الدولة وفي مقدمتها البنوك الوطنية تسعى لاستقطاب المزيد من حسابات التوفير وذلك من خلال برامج ترويجية كبيرة وذلك بالإضافة إلى منح عوائد مغرية للعملاء وهو الأمر الذي يشجع على الادخار.