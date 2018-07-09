«دانة غاز» تتسلم 161 مليون درهم من كردستان العراق

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تسلمت شركة دانة غاز مبالغ نقدية بقيمة 43.75 مليون دولار (161 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام الحالي من شركة «بيرل بتروليوم» المحدودة وذلك عن مبيعات الغاز البترولي المسال والمكثفات في إقليم كردستان العراق، ويشمل ذلك دفعة نقدية جديدة بقيمة 7 ملايين دولار (25.7 مليون درهم) تم استلامها خلال شهر يونيو 2018.

و«بيرل بتروليوم» هي عبارة عن ائتلاف يتضمن 5 شركات تعمل في مجال النفط والغاز، وتركز على استكشاف وإنتاج أصول النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وتملك «دانة غاز» حصة بنسبة 35% في «بيرل بتروليوم» باعتبارها مساهماً ومشغلاً مشتركاً.

ولا تشمل المبالغ التي حصلت عليها دانة غاز المبالغ النقدية التي تم استلامها من بيع المنتجات وتقرر الاحتفاظ بها لدى «بيرل بتروليوم» بغرض تغطية النفقات التشغيلية، كما أنها لا تتضمن حصة دانة غاز من المخصصات النقدية التي حصلت عليها «بيرل بيتروليوم» من حكومة إقليم كردستان بقيمة 400 مليون دولار (حصة «دانة غاز» من المبلغ هي 140 مليون دولار) والتي يتم الاحتفاظ بها لدى «بيرل بيتروليوم» بهدف توسيع نطاق الاستثمار من خلال تطوير حقلي كورمور وجمجمال العالميين وزيادة الإنتاج، وذلك تماشياً مع اتفاقية التسوية التي تم توقيعها في أغسطس 2017 مع حكومة إقليم كردستان العراق.

ومنذ توقيع اتفاقية التسوية بين «بيرل بتروليوم» وحكومة إقليم كردستان العراق، تم استلام جميع الدفعات الخاصة بمبيعات الغاز البترولي المسال والمكثفات من حكومة إقليم كردستان العراق حسب الجدول الزمني الموضوع ومن دون أي تأخير، حيث لا يوجد حاليًا أي مستحقات لـ «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق.

إنتاج

وبلغ صافي إنتاج شركة دانة غاز في إقليم كردستان العراق 26,100 برميل نفط مكافئ يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة طفيفة عن مستوى الإنتاج في الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 25,900 برميل نفط مكافئ يومياً. ويجري حالياً تنفيذ خطط إضافية لزيادة إنتاج «بيرل بتروليوم» بنسبة 170% بحلول عام 2021، عبر تركيب خطين جديدين لمعالجة الغاز بقدرة 250 مليون قدم مكعبة يومياً لكل منها.

ومن شأن ذلك زيادة إجمالي القدرة الإنتاجية اليومية لحقل خورمور بمقدار 580 مليون قدم مكعبة من الغاز، و20 ألف برميل من المكثفات وبذلك سيبلغ إجمالي الإنتاج اليومي 880 مليون قدم مكعبة من الغاز و33 ألف برميل من المكثفات و950 طناً من الغاز البترولي المسال.

كفاءة

وتتمثل المرحلة الأولى من هذه التوسعة في زيادة الكفاءة التشغيلية للمنشآت الحالية، حيث سيعمل ذلك على رفع معدل الإنتاج بمقدار 80 مليون قدم مكعبة يومياً، بزيادة نسبتها 25% تقريباً، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية الربع الثالث من عام 2018. وعلاوة على ذلك، تم تأمين التمويل اللازم للمشروع بقيمة 25.9 مليون دولار أميركي، كما تم توقيع اتفاقية لبيع الغاز لمدة 10 سنوات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتوريد وبيع كميات الغاز الإضافية.

وفي إطار المرحلة الأولى، سيتم إطلاق برنامج حفر آبار تقييمية وتطويرية في «خور مور» و«جمجمال» خلال الأشهر المقبلة فضلاً عن إجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل للآبار القائمة.

وسيتم تمويل خطة التوسع من قبل «بيرل بتروليوم» بشكل مباشر أو من قبل أطراف أخرى أو عبر التدفقات النقدية التي توفرها عملياتنا ومن دون الحاجة إلى توفير أي سيولة من قبل «دانة غاز».