«الإمارات دبي الوطني» الأكبر وزناً في مؤشر سوق دبي بنسبة 18.8%

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي عن أوزان الشركات المساهمة العامة في المؤشر العام للسوق في يوليو 2018، حيث تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات المدرجة من حيث وزنها في المؤشر العام بنسبة 18.76%، ثم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 18.49% ويليهما بنك دبي الإسلامي بنسبة 16.61% ثم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بوزن 7.67% ويليها شركة دبي للاستثمار بنسبة 5.57%.

وذكر السوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن وزن مجموعة «إعمار مولز» بلغ 4.61%، يليه «داماك العقارية» بنسبة 4.45%، ثم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.5% و«أرامكس» 3.08%، و«العربية للطيران» 2.36%.

ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة.

ويتم مراجعة المؤشر لقياس أوزان الشركات مرتين سنوياً في يناير ويوليو، وفقاً لقواعد احتساب من 10 بنود رئيسية منها الأسهم الحرة والقيمة السوقية والنسب المعيارية.