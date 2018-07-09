مصرف عجمان يقفز بأرباحه 43% إلى 79 مليوناً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أظهرت النتائج المالية لمصرف عجمان، نمواً بصافي أرباحه خلال النصف الأول من عام 2018، بنسبة 43%، إلى 79 مليون درهم، مقابل 55.3 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وبحسب القوائم المالية للمصرف، الذي كان أول شركة مدرجة يعلن نتائجه للنصف الأول، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي الإيرادات التشغيلية، بنسبة 3%، لتصل إلى 270 مليون درهم، مقابل 261.65 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما دعم تراجع مخصصات انخفاض القيمة المحمل على الموجودات المالية بنسبة 35%، لتصل إلى 53.52 مليون درهم، مقارنة بـ 82.5 مليون درهم خلال النصف الأول من 2017. وزادت أرباح المصرف خلال الربع الثاني من العام الحالي 53.7%، إلى 44.98 مليون درهم، مقارنة بنحو 29.266 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت موجودات المصرف نمواً بنسبة 13% خلال النصف الأول إلى 20.69 مليار درهم، مقابل 18.35 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2017، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 11%، إلى 14.65 مليار درهم، من 13.14 مليار درهم.

كان مجلس إدارة مصرف عجمان، قرر في مايو الماضي، زيادة رأسماله إلى 3.5 مليارات درهم على مرحلتين، الأولى زيادة في رأس المال المدفوع في حدود رأس المال المصرح به، والبالغ 2.1 مليار درهم، والثانية من خلال تقديم مقترح للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، بزيادة رأس المال المصرح به، ليصبح 3.5 مليارات درهم، والمدفوع بمبلغ 700 مليون درهم، ليصبح 2.8 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف، نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الأول بنسبة 31%، بنحو 34.02 مليون درهم، بما يعادل 9.26 ملايين دولار، مقابل 26 مليون درهم، بما يعادل 7.08 ملايين دولار.

ويبلغ رأس المال الحالي للمصرف 1.68 مليار درهم، موزعة على 1.68 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم.