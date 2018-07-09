سوق دبي ينجز تسوية أولى صفقات إعادة الشراء

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان

أعلن سوق دبي المالي، أمس، قيامه أخيراً، بتسوية أولى صفقات إعادة الشراء (الريبو) على الأوراق المالية المدرجة في السوق، حيث شملت الصفقة 45 مليون سهم من أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، و6 ملايين سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة. ويأتي إنجاز تلك الصفقة في أعقاب قيام السوق أخيراً بإطلاق خدمة (الريبو) في خطوة أولى من نوعها من جانب أسواق المال الإقليمية، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من القيم الكامنة لما بحوزتهم من أوراق مالية.

وكان السوق قد منح شركة «إيكوتيز فيرست هولدنجز» العالمية الناشطة في مجال الإقراض وتوفير الحلول التمويلية للمستثمرين، الموافقة في أبريل الماضي لتصبح بذلك أول موفر لهذه الخدمة في السوق.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع، سوق دبي المالي: «نعلن عن إنجاز أولى صفقات إعادة الشراء (الريبو) في تطور مهم يعكس مضي السوق قدماً على طريق خلق قيمة مضافة لمستثمريه عبر تمكينهم من الحصول على سيولة نقدية من شركة الإقراض عبر تنفيذ صفقات إعادة شراء خارج المقصورة نظير ما يحوزونه من أوراق مالية، كما أن بمقدور الشركة بيع الأوراق المالية في السوق بما يعزز من أنشطة التداول. ونحن نتطلع لقيام المؤسسات المالية بالاستفادة من هذه الخدمة المتطورة الجديدة من أجل تطوير منتجات مالية جديدة».

وتعتبر صفقات إعادة الشراء بمثابة أداة مالية يوفر من خلالها الطرف المشتري سيولة نقدية للطرف البائع في مقابل الأوراق المالية التي بحوزة الطرف البائع، والذي يمكنه، بعد فترة محددة، إعادة شراء تلك الأوراق المالية من المشتري بسعر يُحدد سلفاً عند إبرام الصفقة.