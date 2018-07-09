«جي إف إتش» تدشّن مدينة سكنية متكاملة في الهند

المصدر: Ⅶالمنامة ــ البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس عن قيام شركتها التابعة في الهند وبالشراكة مع مجموعة Wadhwa التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة في منطقة نافي مومباي بمدينة بانفيل والتي ستحمل اسم Wadhwa Wise City.

وستخدم مدينة Wise City مبادرة Mantri Awas Yojana (PMAY) الحكومية للإسكان الاقتصادي في الهند، وستشمل المرحلة الأولى من مشروع المدينة إنشاء أكثر من 5.500 وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير مشتركة بين مجموعة Wadhwa وشركة Valuable Properties Pvt الهندية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية. وقد سجلت المدينة معدلات طلب قوية مع بيع أكثر من 900 وحدة سكنية خلال مرحلة ما قبل تدشين المشروع لزبائن معظمهم يشترون وحدات سكنية لأول مرة.

مراحل

ومن المتوقع أن يجعل المشروع الجديد مدينة بانفيل أكثر الأقاليم جاذبية للإسكان الاقتصادي. وستوفر Wise City شريحة فريدة من شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاؤها على مراحل عدة. وتخطط مجموعة Wadhwa لتطوير 138 فداناً من إجمالي الأراضي المملوكة لشركة Valuable Properties في المرحلة الأولى من المشروع.

وقال ديفيندرا فادنافس رئيس حكومة ولاية مهاراشترا الذي رعى مراسم تدشين المشروع: «تعتبر المدينة أكثر المشاريع الحضرية حداثة في مدينة بانفيل، ومع تدشين هذا المشروع يصبح الإسكان الاقتصادي متاحاً بمواصفات فريدة. وقد روعي في المشروع إقامة جميع المرافق المطلوبة لعموم المواطنين لتهيئ بذلك بيئة مجتمعية متطورة من كل النواحي، مع استقطاب المزيد من المطورين العقاريين إلى مدينتنا».

مبادرة

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يدعم جهود الحكومة الهندية في تحقيق مبادرة «مسكن للجميع». وتعمل حكومة مهاراشترا بجد لتحقيق هدف المليون مسكن اقتصادي في إقليم مومباي الحضري بحلول العام 2022. ومن المتوقع أن تسلم مجموعة Wadhwa مدينة متطورة للإسكان الاقتصادي ستثري مدينة بانفيل ومنطقة مومباي، وتمهيد الطريق أمام المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المناطق المحيطة بما يخدم جميع القاطنين هناك».

بدوره، قال نافين ماكيجا مدير عام مجموعة Wadhwa: «يساهم الزخم الحكومي بمشروع Mantri Awas Yojana (PMAY) للإسكان الاقتصادي في تحقيق رؤية (مسكن للجميع) للأشخاص الذين يودون الإقامة في مومباي وضواحيها. وتعتبر بانفيل أكثر مدينة هندية متطورة على صعيد البنية التحتية، وهي مهيأة لتصبح أنموذج الهند الأبرز للإسكان الاقتصادي».