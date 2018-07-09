المصدر: الكويت - البيان

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد مؤشرا «الأول»، و«الرئيسي» بنسبة 1.42%، و0.17% على الترتيب، وزاد «العام» 0.99%.

وتراجعت السيولة خلال تداولات أمس لتسجل 26.59 مليون دينار، مقابل 34.74 مليون دينار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت أحجام التداول بـ158.68 مليون سهم، مقارنة بــ 165.18 مليون سهم في الجلسة السابقة.

ودعم نمو بورصة الكويت ارتفاع 11 قطاعاً أبرزها البنوك والنفط بنسبة 20.5% و0.13% على التوالي.

وفيما يتعلق بأنشط التداولات، جاء سهم أعيان للإجارة المرتفع 2.50% على رأس الكميات بـ28.2 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 5.7 ملايين دينار صاعداً 2.2%.