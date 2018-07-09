المصدر: مسقط - البيان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.08% بإقفاله عند مستوى 4520.02 نقطة، خاسراً 3.77 نقاط، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر بتراجع الأسهم القيادية وخاصة من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث تقدم الأنوار للسيراميك المتراجعين بنسبة 6.67%، وانخفض الجزيرة للخدمات 5.51%، وتراجع كذلك جلفار للهندسة 2.78%.

وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، تراجعت المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتقدمها الصناعة بنسبة 0.78%؛ بضغط الأنوار للسيراميك وجلفار للهندسة. وتراجع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.11%؛ متأثراً بانخفاض 6 أسهم ليهبط المدينة تكافل 2.04%، وهبط عمان والإمارات 1.75%. وكان الخدمات أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.07%؛ بضغط سهم الجزيرة للخدمات.