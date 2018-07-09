المصدر: المنامة - البيان

ارتفع أداء مؤشر البحرين المالي، أمس، بفضل أسهم الاستثمار والبنوك، ليكون سادس صعود يومي على التوالي منذ بداية تعاملات شهر يوليو، حيث صعد المؤشر بنسبة 0.41%، بوصوله إلى المستوى 1336.32 نقطة، رابحاً نحو 5.49 نقاط مع ختام الجلسة.

وتقلص حجم التداولات نحو 3.9 ملايين سهم، مقابل 4.5 ملايين سهم بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، بسيولة إجمالية بقيمة 834.78 ألف دينار بحريني، مقابل 706.18 آلاف درهم بجلسة أمس، عبر تنفيذ 132 صفقة على مدى اليوم.

وصعد قطاع الصناعة 0.78% بفضل ارتفاع سهم ألمنيوم البحرين «ألبا» بنسبة 0.80%.

وتصدر سهم جي إف إتش المالية التعاملات بحجم 968.47 ألف سهم، وسيطر سهم الأهلي المتحد على سيولة السوق بنحو 337.59 ألف دينار. وقاد سهما العربية المصرفية وجي إف إتش صعود قطاع الاستثمار.