تنسيق مشترك بين «أبوظبي العالمي» ومركز المتابعة والتحكّم

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

وقّعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لتعزيز التنسيق المشترك حول تبادل المعلومات والتعاون في المجالات ذات الصلة بالامتثال لإجراءات المتابعة والتحكم ضمن المنطقة المالية الحرة للسوق.

وتؤسس المذكرة التي وقعها كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، وسعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لمنصة استراتيجية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمهام والواجبات، وتقارير الامتثال، وتأكيد صحة المعلومات والتحقق منها في حالات عدم الامتثال.

معايير

وتتيح المذكرة تطبيق المعايير المتكاملة والشاملة لمركز المتابعة والتحكم ضمن منطقة اختصاص سوق أبوظبي العالمي، وتمكين الطرفين من تنظيم إجراءات التحكم والمتابعة بما يضمن امتثال المؤسسات العامة والخاصة العاملة في السوق لمعايير المراقبة المحددة.

خبرات

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: «تتيح لنا مذكرة التفاهم مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي تعزيز معايير وإجراءات المراقبة المتبعة في السوق، وتفعيل التعاون والعمل المشترك للاستفادة من خبرات وتقنيات المركز لتحقيق الأهداف المرجوة. ».

وقال سعيد سيف النيادي: «تساهم مذكرة التفاهم بين مركز المتابعة والتحكم وسوق أبوظبي العالمي في تحقيق العديد من المزايا التي تضمن توفير بيئة عمل حيوية تتسم بأعلى درجات السلامة والأمان والالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة».