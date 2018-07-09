المصدر: مسقط ـ البيان

شهدت شركة الكروم العُمانية، المدرجة ببورصة مسقط تراجعاً في أرباحها الفصلية عن الربع الثاني من عام 2018، بنسبة 2.92%، على أساس سنوي.

وحققت الشركة أرباحاً قيمتها 166.93 ألف ريال (432.98 ألف دولار) في الربع الثاني من 2018، مقارنة بأرباح قيمتها 171.96 ألف ريال (446.02 ألف دولار) في الربع الثاني من عام 2017.

وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة نمو أرباحها على مستوى النصف الأول من العام بنسبة 13.11%، لتصل إلى 310.15 ألف ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 274.2 ألف ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وتحولت الشركة لتحقيق ربح من الاستثمارات في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 37.11 ألف ريال، مقابل خسائر بالاستثمارات قيمتها 51.43 ألف ريال في النصف الأول من العام الماضي.