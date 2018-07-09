المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت شركة جي بي أوتو، قيام شركتها التابعة، جي بي للتأجير التمويلي، بأول عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 355 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة لبورصة مصر، أمس، أن الشركة سوف تقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، وكذلك خلق حدود ائتمانية جديدة لدى البنوك للعمل على خطط النمو المستقبلية.

وأضافت أن عملية الإصدار سوف تتم على 3 شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 و36 و60 شهراً. وتأتي الشريحة الأولى بقيمة 154 مليون جنيه، غير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 13 شهراً والثانية بقيمة 167 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 36 شهراً بحد أقصى والثالثة 34 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 60 شهراً بحد أقصى.