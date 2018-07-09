«أبوظبي المالية» تُعيد تقديم عرض استحواذ لـ«أبراج»

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

قال جاسم الصديقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، إن المجموعة ستقدم عرضاً جديداً للاستحواذ على إدارة صناديق «أبراج كابيتال» بسعر مختلف عن العرض السابق الذي تقدمت به في يونيو الماضي.

وأضاف الصديقي: «قدمنا بالفعل عرضاً للاستحواذ على صناديق أبراج قبل أسبوعين ولكن العرض لم يطلع عليه مصفي الشركة بعد. وتابع الصديقي، في لقاء متلفز مع قناة»العربية«: سنقدم عرضاً بسعر مختلف عن السعر السابق، ونؤكد أن مجموعتنا ليس لديها انكشافات أو علاقة استثمارية مع»أبراج«.

وقدمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان، وبدأت الأزمة في الظهور، عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.

وعارف نقفي هو مؤسس «أبراج كابيتال» وأكبر مساهم منفرد في الشركة، التي تملك نشاطاً لإدارة الاستثمارات، يُباع جزء منه إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية، المتخصصة في عمليات الاستحواذ.