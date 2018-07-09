المصدر: مسقط ــ البيان

حققت شركة عُمان للمرطبات، المدرجة ببورصة مسقط نمواً في أرباحها الفصلية عن الربع الثاني من عام 2018، بنسبة 25.99%، على أساس سنوي.

وحققت الشركة أرباحاً قيمتها 2.95 مليون ريال (7.64 ملايين دولار) في الربع الثاني من 2018، مقارنة بأرباح قيمتها 2.34 مليون ريال (6.06 ملايين دولار) في الربع الثاني من عام 2017.

وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة نمو أرباحها على مستوى النصف الأول من العام بنسبة 27.01%، لتصل إلى 4.79 ملايين ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 3.77 ملايين ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.68% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 36.08 مليون ريال، مقارنة بنحو 34.83 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.