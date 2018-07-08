مركز الإمارات للتحكيم البحري يعيّن خبيرة في إدارة القضايا

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الإمارات للتحكيم البحري عن تعيين جيوثي ماني ضمن فريق إدارة القضايا، في خطوة تهدف إلى تعزيز فريق إدارة القضايا بالمركز.

وقال ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: «تتمتع جيوثي ماني بخبرة واسعة في إدارة القضايا وإجراءات التحكيم والوساطة».

وتحظى جيوثي بخبرة واسعة تمتد على مدى عشر سنوات في مجال إدارة القضايا بدبي، وقد عملت في العديد من الجهات الرائدة في هذا المجال مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، وقبل عملها في هذا المركز شغلت منصب مستشارة داخلية في شركة رائدة بقطاع الترفيه الهندي، ثم عملت في دبي في منصب مستشارة قانونية في شركة عقارات وإنشاءات في الإمارات.