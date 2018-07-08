المصدر: الكويت - كونا

أفادت شركة بيان للاستثمار بأن بورصة الكويت حققت الأسبوع الماضي قفزة ملحوظة للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تقسيم السوق مطلع أبريل الماضي وحققت مكاسب للأسبوع الثاني معوضة معظم خسائرها.

وأضافت الشركة في تقرير لها أمس أن مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام تمكنا من كسر حاجز الـ 5000 نقطة صعوداً فيما لم يتمكن مؤشر السوق الرئيسي من اللحاق بنظيريه ليغلق دون نقطة التعادل بنحو 80 نقطة.

وقالت إن جلسة منتصف الأسبوع سجلت ارتفاعاً 144.6% ووصلت يوم الأربعاء الماضي إلى 42 مليون دينار (138.7 مليون دولار) وهو أعلى مستوى لها منذ تقسيم السوق.

وأوضحت أن ذلك انعكس إيجاباً على قيمة التداول الإجمالي للأسبوع التي بلغت نحو 130.2 مليون دينار (430 مليون دولار) بارتفاع 44.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.

وذكرت أن البورصة حققت مكاسب أسبوعية قدرها نحو مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية إلى نحو 28 مليار دينار (نحو 92.4 مليار دولار) بارتفاع 3.95% عن الأسبوع الأسبق.

وتصدر الاتصالات 9 قطاعات مرتفعة وسجل مؤشره نمواً بنسبة 7% تبعه قطاع البنوك بارتفاع 4.87%.