المؤسسات والمحافظ تعزز مشتريات الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسواق الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، في ظل تفاؤلها بنتائج أعمال الشركات النصفية المقرر الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، اتجهت المؤسسات والمحافظ نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 58.27 مليون درهم، منها 37.57 مليوناً في أبوظبي، و21 مليوناً في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 58.27 مليون درهم منها 37.57 مليوناً في أبوظبي، و21 مليوناً في دبي.

في سياق متصل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 57.53 مليون درهم، منها 56.5 مليوناً للخليجيين، و987 ألف درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 57.53 مليون درهم، منها 9.6 ملايين درهم للعرب، و47.94 مليوناً للأجانب.

وفي سوق دبي وحده، كانت وجهة الشراء من نصيب المستثمرين العرب والخليجيين، بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 51 مليوناً للخليجيين، ومليونان للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 53 مليون درهم، منها 49.4 مليوناً للأجانب، و3.53 ملايين للمواطنين.

بينما في سوق العاصمة، مال المستثمرون الأجانب والمواطنون والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 11.4 مليون درهم، منها 5.4 ملايين للخليجيين، و1.43 مليون للأجانب، و4.5 ملايين للمواطنين.