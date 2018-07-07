سوق دبي يحقق أكبر مكاسب أسبوعية على مدى شهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بانطلاق موسم الإعلان عن النتائج المالية للشركات عن النصف الأول إلى جانب تجاوز انحسار المخاوف بشأن انكشافات الشركات المدرجة على «أبراج كابيتال».

حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 2.11% أو ما يعادل 59.42 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهر، ليغلق عند 2880.42 نقطة مع صعود أسهم العقار والنقل والاتصالات والبنوك والاستثمار، بينما ربح سوق أبوظبي 43.17 نقطة أو ما نسبته 0.95% ليغلق عند 4603.2 نقاط مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 1.41 مليار درهم موزعة بواقع 1.12 مليار في دبي و286.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.14 مليار سهم منها 1.01 مليار في دبي و136.35 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ أكثر من 18 ألف صفقة.

قطاعات

عزز صعود سوق دبي الارتفاع الجماعي للقطاعات يتصدرها العقار بنسبة 1.81% مدفوعاً بصعود «إعمار العقارية» 3.65% و«إعمار للتطوير» 2.37% و«أرابتك» 6.8% و«داماك» 6.3%، في مقابل انخفاض «دريك آند سكل» 15.4% و«الاتحاد العقارية» 9.4% و«ديار» 3% و«إعمار مولز» 1.8%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 2.45%، متأثراً بصعود «دبي للاستثمار» 2.1% و«سوق دبي المالي» 3.5% و«شعاع كابيتال» 2.9%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.32% بفضل مكاسب «العربية للطيران» 2.14% و«أرامكس» 5.3% و«الخليج للملاحة» 8.8%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.91% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 2.25% و«الإمارات دبي الوطني» 2.14%، بينما هبط قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.27% مع انخفاض «سلامة» 1.25% و«تكافل الإمارات» 5.3% في مقابل صعود باقي الأسهم يقودها «أمان للتأمين» بنسبة تخطت 8%.

جاء سهم «دريك آند سكل» في صدارة الأنشط بالقيم في سوق دبي مستقطباً 285.5 مليون درهم.

وتصدر الأسهم الرابحة في دبي سهم «دبي للمرطبات» مرتفعاً بنسبة 14.78% إلى 13.2 درهماً، ثم سهم «جي إف إتش» بمكاسب 9.16% إلى 1.43 درهم، ثم سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 8.8% إلى 0.98 درهم. في المقابل، تصدر سهم «دريك آند سكل» المتراجعين بنسبة 15.4% إلى 0.64 درهم، فيما هبط سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 9.4% إلى 0.71 درهم.

بنوك

وجاءت مكاسب سوق العاصمة بدعم ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.33% مع صعود سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.82% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.78% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 4.35%، في مقابل هبوط «بنك أبوظبي التجاري» 0.28%.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.57%، مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.99% و«إشراق» 6.67% و«رأس الخيمة العقارية» 1.56%. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 2.79% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. في المقابل انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.49% بضغط تراجع سهم «دانة غاز» 1.92% في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.95%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بالقيم في سوق العاصمة بنحو 71 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 48 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 34 مليون درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «الخليج الاستثمارية» مرتفعاً بنسبة 15% إلى 2.3 درهم، ثم سهم «مجموعة الشارقة»، بنسبة 14.78% إلى 1.32 درهم.