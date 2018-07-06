الرسوم الجمركية الأميركية تدخل حيز التنفيذ والصين ترد

المصدر: وكالات

دخلت الرسوم الاميركية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ عند الساعة 12,01 من فجر الجمعة (04,00 ت غ) ما ينذر بانطلاق حرب تجارية بين الرئيس دونالد ترامب والصين رغم مخاوف الشركات والمستثمرين.

وتفرض الولايات المتحدة بالتالي تعريفات بنسبة 25% على ما قيمته من 34 مليار دولار من المعدات والالكترونيات والاجهزة المتطورة المصنّعة في الصين من بينها سيارات. ومن المتوقع ان ترد بكين بإجراءات مماثلة.

فيما أعلنت الصين الجمعة انها "مضطرة لاتخاذ اجراءات رد ضرورية" بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على ما قيمته 34 مليار دولار من المنتجات الصينية، دون أن طبيعة تلك التدابير.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "تعهدت الصين الا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة الى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الاساسية للبلاد والشعب".

ومع ان المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الاجراءات الا ان بكين كانت تعهدت قبلا باتخاذ اجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.