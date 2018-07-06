البنوك تخفض فروعها إلى 754 مع التوسع بالصيرفة الذكية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

استمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال «الصيرفة الذكية»، وخفض فروعها التقليدية، في ظل مساعيها لتسهيل خدمة العملاء وتعزيز مبادرات الدفع الرقمي.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أمس، أن البنوك الوطنية قلصت عدد فروعها بالدولة إلى 754 فرعاً بنهاية فبراير الماضي موزعة على 22 بنكاً مقابل 771 فرعاً في نهاية العام الماضي، ما يعني أن البنوك أغلقت نحو 17 فرعاً خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، بينما خفضت فروعها بواقع 7 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل السابق عليه حيث بلغ عدد الفروع حينها 761 فرعاً.

ووفق بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس، كان عدد فروع البنوك الوطنية يقدر بنحو 846 فرعاً في ديسمبر 2016، و874 فرعاً في ديسمبر 2015، و869 فرعاً في ديسمبر 2014. وبقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك مستقراً عند 32 وحدة في نهاية فبراير الماضي، وبلغ عدد مكاتب الصرف 48 مقابل 51 مكتباً نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد البنوك الأجنبية، انخفضت الفروع إلى 81 فرعاً في نهاية فبراير الماضي مقابل 82 فرعاً في ديسمبر الماضي، كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك إلى 21 وحدة في نهاية مايو الماضي، مقابل 25 في ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات ارتفع عدد الموظفين في البنوك العاملة في الدولة إلى 35.01 ألف موظف بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 34.67 ألف موظف في نهاية العام الماضي، ما يعني إضافة 337 موظفاً جديداً. وتوزعت أعداد الموظفين في البنوك العاملة بواقع 29.41 ألفاً في البنوك الوطنية و 5.59 آلاف في البنوك الأجنبية.