الأسهم تربح 2.5 مليار متجاهلة الخلافات التجارية العالمية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 2.5 مليار درهم في جلسة أمس لتتجاهل بذلك الخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي أثار موجة هبوط في الأسواق العالمية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.67% أو ما يعادل 19.26 نقطة ليستقر عند 2880.42 نقطة مع صعود أسهم شركات العقار والاستثمار والبنوك، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 9.3 نقاط أو ما نسبته 0.2% ليغلق عند 4603.2 نقاط بدعم أسهم شركات البنوك والاستثمار والطاقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، صعد رأس المال السوقي للأسهم من 839.6 مليار درهم في جلسة الأربعاء إلى 842.09 ملياراً بنهاية جلسة أمس بمكاسب سوقية بلغت 2.47 مليار درهم توزعت بواقع 1.92 مليار في دبي و548.9 مليوناً في أبوظبي.

وانخفضت السيولة الكلية للسوقين إلى 279.53 مليون درهم، موزعة بواقع 236 مليوناً دبي، و43.53 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 254.4 مليون سهم، منها 226 مليون سهم في دبي، و28.4 مليون سهم في أبوظبي من خلال 3680 صفقة.

دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.54% مع صعود «إعمار العقارية» 0.59% و«دريك آند سكل» بنسبة 1.59% و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.17% و«داماك» بنسبة 1.4% و«ديار» بنسبة 0.24%. إلى جانب ارتفاع قطاع الاستثمار بنحو 1.57% مع صعود سهمي «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.1% و3.9% على التوالي.

كما ارتفع قطاع البنوك بنحو 0.2% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، وارتفع قطاع النقل بنسبة 1.65% نتيجة صعود سهم «العربية للطيران» 0.5% و«أرامكس» 1.46% و«الخليج للملاحة» 8.7%.

وتصدر «دريك آند سكل» النشاط في سوق دبي بقيمة 57 مليون درهم، و«جي إف إتش» بنحو 46.35 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 27.24 مليون درهم، وكان سهم «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.45%، فيما جاء «تكافل الإمارات» على رأس الخاسرين بنحو 4.8%.

أبوظبي

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي مدعومة بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.5% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.82%، في مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.85%، كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.84% بفضل مكاسب «دانة غاز» 1%. وهبط قطاع العقار بنسبة 0.34% مع تراجع سهم «الدار» 0.97%، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط بنحو 10 ملايين درهم، ثم «إشراق العقارية» بسيولة 6.4 ملايين درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بتداولات 5 ملايين درهم، وجاء سهم «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» في صدارة الرابحين بنحو 8.42% فيما كان «التجاري الدولي» أكبر الخاسرين بنسبة 9.8%.

الأجانب

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 100.5 مليون درهم، منها 67.67 مليوناً للمواطنين، و33 مليون درهم للخليجيين، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 100.5 مليون درهم، منها 15.4 مليوناً للعرب، و18.16 مليوناً للأجانب.

ومالت المحافظ والمؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 29 مليوناً في دبي، و913 ألف درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 29 مليوناً في دبي، و913 ألفاً في أبوظبي.

توعية

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند تعاملهم مع شركة الوساطة إلى الحرص على الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفرغات إن وجدت، والحرص كذلك على الحصول على كشف الحساب بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

* إفصاحات

عينت «دريك آند سكل إنترناشونال» بي.جي راوت مديراً مالياً تنفيذياً جديداً اعتباراً من أمس، وفراس كلثوم مديراً تنفيذياً لإعادة الهيكلة، وهو منصب جديد في الشركة.

رفعت «الوطنية الدولية القابضة» المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، حصتها في شركة فاينغ إنترناشيونال أجي الألمانية المُتخصصة في تصنيع مكائن تقطيع الأخشاب من 9.18% إلى 11.66% من خلال شراء عدد 1.24 مليون سهم بقيمة 700 ألف دينار كويتي.

أعلنت «أملاك للتمويل» تعيين علي الشمالي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2017.