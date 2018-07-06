1.15 مليار درهم أصول «المركزي» من الذهب

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

ارتفعت أصول المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 1.154 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي قدرها 3.4% مقارنة بنحو 1.116 مليار درهم في مايو 2017، ما يعني إضافة سبائك ذهبية جديدة بقيمة 38 مليون درهم خلال عام.

ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي صدرت أمس، ارتفعت أصول المركزي من الذهب بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بنحو 1.152 مليون في ديسمبر الماضي، ما يعني إضافة سبائك ذهبية جديدة بقيمة مليوني درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.28% مقابل 1.169 مليار درهم في أبريل الماضي.

في سياق آخر، كشفت بيانات المركزي عن زيادة الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص إلى 1 تريليون و132.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.1% مقابل نحو تريليون و119.9 ملياراً في أبريل السابق له وبارتفاع 2.5% مقابل تريليون و105 مليارات في نهاية 2017.

واستحوذت أنشطة الصناعة والأعمال على 68.3% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص لتنخفض إلى 733.08 مليار درهم بنهاية مايو الماضي من 760.85 ملياراً في نهاية أبريل الماضي ومقابل 747.5 ملياراً في ديسمبر 2017.

وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات المؤسسات المالية 20.7 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بنحو 20.339 ملياراً في أبريل السابق له وبارتفاع 11.4% مقارنة بنحو 18.59 ملياراً في نهاية العام الماضي.