خطة حكومية لإنشاء 16 مدينة ذكية من الجيل الرابع في مصر

المصدر: وام

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية في مصر إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا جيلا جديدا من المدن الذكية وتوجد خطة في الوقت الراهن لإنشاء 16 مدينة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي 2018" الذي اختتم الأربعاء ويأتي تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بما يُسْهِم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.

وعرض عباس ملامح توجه الحكومة بشأن التحول إلى المدن الذكية من خلال تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والحصول على الخدمات من خلال الإنترنت والإدارة الذكية للمرافق وكل شبكات المرافق مثل المياه والاتصالات والغاز والكهرباء ونظم التكييفات المركزية وترشيد مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الري والاعتماد على الطاقة المتجددة، وإدارة منظومة المرور بالكامل عبر النظم الذكية، ودخول أكثر من وسيلة مواصلات في هذه المنظومة.

من جانبه أكد المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية في مصر أن الحكومة لديها 30 خدمة ذكية حالياً وتستهدف الوصول إلى 200 خدمة بحلول عام 2020.

وعرض نماذج للمحافظات الذكية التي نجحت في تقديم العديد من الخدمات للمواطن بشكل إلكتروني بها مثل خدمات الشهر العقاري وتراخيص البناء والهدم وعدد من خدمات المرور وغيرها إلى جانب إنشاء أول خريطة اقتصادية مهمتها تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الاقتصادية من خلال حصر واستكمال قواعد البيانات الموجودة في مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بجميع أجهزة الدولة من خلال منظومة G2G.