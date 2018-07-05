منصة ذكية موحدة لتحصيل الإيرادات العامة

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق خدمات المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة تحصيل الإيرادات العامة الالكترونية للحكومة الاتحادية، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة وشارك بها أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية. وجاء تصميم المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة تحصيل الإيرادات العامة الإلكترونية للحكومة الاتحادية، بهدف الارتقاء بعملية تقديم الخدمات العامة لكل من الشركات والأفراد على حد سواء، ولتلبية متطلبات عمليات الدفع الرقمية، وتنفيذ المطابقة الآلية للتدقيق على تقارير المعاملات والإيرادات.

هذا وقد تم تعريف وتصنيف وتحديد رسوم الخدمات الاتحادية الفهرس الإلكتروني في منظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك لربط الواجهات التكاملية لأنظمة تقديم الخدمات مع أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني، ولأتمتة إجراءات تنفيذ تقديم الخدمات.

مقاييس

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية: تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية، ومواكبة أحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى مقاييس الإدارة المالية من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني، كما يشكل مشروع المنصة الذكية الموحدة لربط كافة أنظمة التحصيل للجهات الاتحادية خطوة هامة للارتقاء بإدارة وتنظيم التحصيل المالي والدفع غير النقدي الذي يتميز بالكفاءة والسهولة وتوفير الوقت، وذلك عبر إجراء عمليات التدقيق الآلي والمطابقة مع كافة العمليات الإلكترونية.