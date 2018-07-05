«مالية أبوظبي» تعقد ورشة بشأن تسعير الخدمات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

عقدت دائرة المالية لإمارة أبوظبي مؤخراً ورشة عمل حول دليل تسعير الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار سعيها لتطبيق الإطار التنظيمي الموحد لتسعير الخدمات الحكومية وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لحكومة أبوظبي.

وعقدت ورشة العمل بمشاركة رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية وعدد من المديرين التنفيذيين والماليين في الجهات الحكومية، وبحضور أكثر من 450 ممثلاً عن 60 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.

وتطرقت ورشة العمل إلى محاور مختلفة عدة، شملت أهداف الحكومة من إصدار الدليل والمبادئ الأساسية لتسعير الخدمات الحكومية، وأسس تصنيف هذه الخدمات، وأسس احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إرشادات تسعير الخدمات الحكومية والآثار الإيجابية لتطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية.

كما تطرقت الورشة إلى منهجية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية، حيث يساهم احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية من خلال فوائدها المتعددة التي تشمل تحسين التخطيط المالي وإعداد موازنة الأداء وتسعير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية وتمكين الجهات الحكومية من إعداد تقارير مالية على أساس الأداء. وأشاد رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية خلال ورشة العمل بتعاون مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي في تطوير وتوحيد المبادئ والأسس المتبعة في تسعير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أهمية التناغم بين الجوانب المالية والجوانب التشغيلية للخدمات الحكومية مما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي بمختلف جوانبه، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

إرشادات

كما أفادت موزة صالح المهيري مدير الإيرادات غير الضريبية في دائرة المالية خلال الورشة أن منهجية وإرشادات احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية تمكن من احتساب التكلفة الفعلية لتقديم كل خدمة عامة، وتوزيع موارد الجهة الحكومية بكفاءة وفاعلية واقتصادية، وتساعد في عملية تسعير الخدمات الحكومية بشكل دقيق، مما سيمكن الجهة من تحقيق وفورات مالية يمكن استخدامها لتطوير الخدمات الحكومية.

أتمتة

عرضت دائرة المالية خلال الورشة النظام الإلكتروني الجديد الذي طورته الدائرة بهدف أتمتة عملية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية وتسعير الخدمات الحكومية لتكون جزءاً من النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، حيث سيساهم النظام في تحقيق العديد من المنافع، وإعداد تقارير الأداء المالي للجهات الحكومية.