الأسهم تعود للمربع الأخضر بمكاسب 4.6 مليارات درهم

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام تعاملات أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يزيد على 4.6 مليارات درهم وسط عمليات شراء مؤسساتية متواضعة استهدفت أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

وبقيت السيولة عند مستوياتها الضعيفة مع بلوغها أمس نحو 300 مليون درهم منها 249 مليوناً في دبي و52 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 237.6 مليون سهم موزعة بواقع 220.3 مليوناً في دبي و17.3 مليوناً في أبوظبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 22.63 نقطة ليغلق عند 2861.16 نقطة، مع صعود العقار والنقل والتأمين والبنوك والسلع والخدمات، فيما ربح سوق أبوظبي 24.05 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليستقر عند 4593.9 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة.

محفزات

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية أغلقت في المنطقة الخضراء أمس مع استمرار ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة بالتزامن مع قرب إفصاح الشركات عن نتائجها المالية النصف سنوية، فضلا عن تجاوز الأسواق لأزمة «أبراج كابيتال».

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، أن مؤشر سوق دبي ابتعد عن مستوى القاع الأخير فيما تتجه الأنظار حاليا إلى اقتناص الفرص مع وصول العديد من الأسهم إلى مستويات جذابة، الأمر الذي قد يحفز الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأجنبية على البدء ببناء المراكز.

مؤشرات

وتوقع دياب رؤية المزيد من القوى الشرائية في سوق دبي خلال الفترة القادمة مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى منطقة الإفراط في عمليات البيع، في حين أن اجتياز مستوى 2877 نقطة قد يؤدي إلى 2950 -3000 نقطة. إلى ذلك، بينما التراجع دون المستوى 2800 نقطة يزيد من مخاطر الهبوط إلى 2700 نقطة.

وقال دياب إن مؤشر سوق أبوظبي قد يشهد تأرجحا في الجلسات القادمة لحين اتضاح الصورة أكثر، حيث لا بد من رؤية زخم شرائي فوق مستوى 4620 نقطة للتنبؤ باتجاه جديد نحو معاودة ملامسة المستوى العلوي الأخير عند 4745 نقطة، بينما التراجع دون 4565 نقطة قد يقود إلى 4525 نقطة لكن فقط الهبوط دون 4495 نقطة من شأنه أن يؤخر من أي صعود محتمل.

دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.94% مع ارتفاع «أرابتك» 0.49% و«إعمار العقارية» 1.81% و«داماك» 1.9% و«دريك آند سكل» 3.29%، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.74% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.81% و«الإمارات دبي الوطني» 1%.

وتصدر «دريك آند سكل» النشاط بالقيم في دبي بنحو 66.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 56 مليون درهم، تلاه «تكافل الإمارات» بقيمة 17.75 مليون درهم، وجاء في صدارة الرابحين «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 6.38%، فيما كان أكبر الخاسرين «مصرف السلام السودان» بنسبة 5.71%.

أبوظبي

وجاء صعود سوق أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.23% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.41% و«أبوظبي التجاري» 0.71%، إلى جانب مكاسب قطاع الاتصالات بنسبة 1.21% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما ارتفع قطاع العقار 0.28% مع ارتفاع سهم رأس الخيمة العقارية 4.29%، وزاد قطاع الطاقة 1.34% بدعم صعود «دانة غاز» 1% و«طاقة» 4.5%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بنحو 24 مليون درهم ثم «اتصالات» بسيولة 8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بنحو 6 ملايين درهم، وتصدر «الخليج الاستثمارية» الأكثر ارتفاعاً مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 15% فيما كان «البنك التجاري الدولي» أكبر المتراجعين مع انخفاضه بالحد الأدنى بنسبة 10%.

توجه شرائي

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 12 مليوناً للمواطنين، و6 ملايين للعرب، في المقابل اتجه الأجانب والخليجيون، نحو البيع بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 16 مليوناً للأجانب، و2.12 مليون للخليجيين.ومالت تعاملات المحافظ والمؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 37.3 مليون درهم، منها 6.2 ملايين في أبوظبي، و31.14 مليوناً في دبي.

«جياد» تسعى للإدراج ببورصة دبي

أعلنت شركة جياد القابضة الكويتية أنها طلبت من هيئة أسواق المال بالكويت الموافقة على إدراج أسهمها في سوق دبي المالي. وذكرت الشركة في بيان لها أمس على موقع البورصة الكويتية، أنها تقدمت بطلب جديد إلى الهيئة للحصول على موافقة بالإدراج في بورصة دبي. ويصل عدد أسهم الإدراج المزدوج من الكويت 10 شركات مدرجة في سوق دبي. تأسست شركة جياد القابضة في 2004 وأدرجت في بورصة الكويت في 2011 ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 35 مليون دينار (115.7 مليون دولار). دبي- البيان

Ⅶإفصاحات

عقد مجلس إدارة شركة دبي للتأمين اجتماعه حيث تم الاطلاع على سير أعمال الشركة الاعتيادية.

قامت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت، بتعيين عماد الدين عساف في وظيفة نائب الرئيس التنفيذي - كبار التنفيذيين بالشركة.

أبدت الهيئة العامة للصناعة الكويتية رغبتها بعدم تجديد عقد مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، والذي تُقدر إيراداته السنوية بحوالي 6.5 ملايين دينار كويتي.

وقعت شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» المدرجة ببورصتي دبي والكويت، على اتفاقية تسوية مع أحد البنوك الأجنبية لتسوية جزء من قرض بـ12.7 مليون دينار كويتي، ونتيجة للتسوية ستظهر خسائر انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 3.10 ملايين دينار، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري.

يعقد مجلس إدارة شركة «إشراق العقارية» اجتماعاً الأحد المقبل للنظر في تعديل المادة (5) الخاصة بأغراض الشركة والمادة (24) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة من النظام الأساسي، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

أعلنت مجموعة الشارقة عن صدور حكم لصالحها بخصوص الدعوى المقامة من الشركة العربية للحديد والصلب (تحت التصفية) ضد المجموعة بقيمة 8.29 ملايين دينار بحريني، مشيرة إلى أن الحكم قضي بعدم اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

أظهرت النتائج المالية التقديرية للبنك التجاري الدولي عن تحقيق أرباح صافية بواقع 40 مليون درهم عن الفصل الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.