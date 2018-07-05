تطوير الخدمات المالية بين دبي وأستانا

المصدر: Ⅶدبي –البيان

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بالتجارة والمشاريع، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الدولي، وهو مركز مالي لآسيا الوسطى والقوقاز والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والشرق الأوسط وغرب الصين ومنغوليا وأوروبا.

وقع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة الاتفاقية، في حين مثل الدكتور كيرات كليمبتوف، حاكم مركز أستانا المالي الدولي. وجرت مراسم التوقيع في المنتدى الاقتصادي الإسلامي في أستانا لعام 2018 بحضور رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وأسيت إسيكيشيف، عمدة أستانا، والدكتور بندر الحجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

ويلتزم الطرفان بإنشاء منصات للتعاون وتطوير الخدمات المالية والمهنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويتضمن الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجارة السلع، ويهدف إلى توطيد العلاقات بين مركز أستانا المالي الدولي وأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع، البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال تداول المشتقات في الشرق الأوسط، ومنصة ترايدفلو، وهي منصة على الإنترنت لتسجيل حيازة وملكية السلع في مرافق التخزين في دولة الإمارات.

علاقات

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: يسعدني توقيع هذه الاتفاقية مع مركز أستانا المالي الدولي بما يمثل فصلاً جديداً مثيراً للاهتمام في العلاقات بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع الأعمال الكازاخستاني.