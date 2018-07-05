500 مليون درهم صكوكاً تصدرها «الاتحاد العقارية» والخوري عضواً منتدباً

المصدر: دبي ـ البيان

وافق مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» خلال اجتماعه الذي عقد أول من أمس على إصدار صكوك بقيمة 500 مليون درهم، وذلك بعد اطلاعه على الورقة المقدمة من الإدارة المالية.

وأشارت الشركة في بيان لها أمس إلى أن المجلس فوض الإدارة التنفيذية لاستيفاء الإجراءات تجاه الجهات المختصة.

وانتخب مجلس الإدارة أحمد يوسف خوري عضواً منتدباً للشركة، مع قبول استقالته من منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشغل المنصب الجديد، مبدياً ثقته العالية بقدراته الإدارية للوصول بالشركة إلى تطلعاتها المستقبلية.

وكانت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في شهر مايو وافقت على إصدار صكوك لا تطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم وبنسبة ربحية لا تتجاوز 9%، يتم طرحها طرحاً خاصاً لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات. وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد الإصدارات والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية.